［東日本大震災１５年］復興の岐路＜５＞

東京ディズニーリゾートから北東１キロほどの千葉県浦安市東野地区。

１月２０日、市の委託を受けた測量会社の社員が道路の距離を測っていた。民有地と道路などの境界を画定させる地籍調査だ。

昭和期の２度の埋め立てで市域が約４倍に広がった浦安。東日本大震災では市域の８６％にあたる１４５５ヘクタールで液状化被害を受け、３分の２にあたる９８５ヘクタールで地籍調査が必要になった。

地籍は「土地の戸籍」とも呼ばれ、売買や相続に不可欠だ。市は２０１７年度頃に完了すると見込んだが、２７年度まで続く。住民合意に難航して調査が進まなかったからだった。

◇

市は地中に固化剤を流し込み、碁盤の目のように格子状の壁を作る工法を採用。国の補助を使い、１６地区（約４１００戸）で工事を進める計画を立てた。着工には地区ごとに所有者全員の合意が必要で市は約４６０回の説明会を開いたが、１００万〜２００万円の負担に不満が噴出。完了したのは１地区３３戸だけだった。

「工事に合意している住民から、誰が反対しているのか教えてほしいと再三言われた」。震災当時の市長だった松崎秀樹氏（７６）はそう明かす。

住民同士の分断と対立を避けるため、職員にも「絶対に教えないように」とくぎを刺したという。松崎氏は「工事は進めたいが、地域のコミュニティーを壊してはならず、板挟みだった」と語る。

国土交通省によると、千葉、茨城、埼玉３県の計４４地区で工事が計画されたが、住民合意の難航などで完了したのは１０地区だった。

◇

２４年の元日に起きた能登半島地震の被災地も住民合意の壁に直面している。

新潟市は西区と江南区の計約２５０ヘクタールで２８年から地下水位を下げる工事の開始を目指している。地下水を排出するポンプの電気代など３０年分の維持管理費として、住民に１坪あたり５２５０円の負担を求める。

市域の約４割に液状化の発生リスクがあるため、市は「公平性の観点」を理由にしているが、住民の反発は根強く予定通りに開始できるかは不透明だ。

約１２６ヘクタールが液状化し、約６９０棟が全半壊した石川県内灘町は来年１２月の工事開始を目指しており、住民負担については今後の検討課題だ。

南海トラフ地震では内陸部でも広範囲な被害が発生する恐れがある。液状化に詳しい国立研究開発法人「防災科学技術研究所」（茨城県つくば市）の先名（せんな）重樹・主任専門研究員（地盤地震工学）は「被害が予想される地域は、国や自治体の支援制度も活用しながら対策を進めるべきだ」と指摘する。