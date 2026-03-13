¡ÚWBC¡ÛÁ°²ó¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯º¸ÏÓ¤¬·ãÇò¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬·Ù²ü¤¹¤Ù¤àÉúÊ¼á¤ÎÌ¾Á°
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î½õ¤Ã¿Íº¸ÏÓ¤¬¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëàÉúÊ¼á¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡££±£²Æü¤Îµð¿Í¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ç¡¢£¸²ó¤Ë£³ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿¥À¡¼¥¦¥£¥ó¥¾¥ó¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï£±²ó¤ò£²Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿ÅÐÈÄ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡ÖÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤¿»î¹ç¤â´¶³Ð¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Ä´À°¤ÏÃå¼Â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Îº¸ÏÓ¤¬Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¤Î¤¬¡¢£±£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¡Ë¤Ë¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£×£Â£Ã½à¡¹·è¾¡¡Ê¥í¡¼¥ó¥Ç¥Ý¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¤ÎÆüËÜ¡½¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀï¤À¡££²£°£²£³Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¼«¿È¤â¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£º£²ó¤ÏÊì¹ñ¤ò±þ±ç¤¹¤ëÎ©¾ì¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¸½ºß¼«¿È¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜ¤È¤ÎÂÐ·è¤ò¶½Ì£¿¼¤¯¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¶¯¤¤¡£¤Ç¤â¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤â¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤À¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¶þ»Ø¤ÎÇË²õÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ã¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡á¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ë¡¢£³ÅÙ¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥é¥¨¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡á¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¤é¡¢¥¹¥¿¡¼¤ò¤º¤é¤ê¤È¤½¤í¤¨¤ë¹ë²ÚÉÛ¿Ø¡£¤½¤ÎÃæ¤Çº¸ÏÓ¤¬¡Ö¸°¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤ß¤ë¤Î¤¬¡¢¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¥µ¥ë¥Ð¥É¡¼¥ë¡¦¥Ú¥ì¥¹Êá¼ê¡Ê£³£µ¡á¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡Ë¤À¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç£´Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÊá¼ê¤ä£Ä£È¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤éÂÇÎ¨£²³ä£±Ê¬£´ÎÒ¤ÈËÜÍè¤Î¿ô»ú¤Ï»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡¢Ã»´ü·èÀï¤ÎÂç°ìÈÖ¤Û¤É¥Ú¥ì¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤¬ÉÝ¤µ¤òÁý¤¹¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ã¤¿¤Á¤Ï¼ã¤¯¤ÆÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¡£ÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ê¤·¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡£¤Ç¤â¥Ú¥ì¥¹¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊ¬¡¢Æ¬¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡£Àª¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ì¿ô¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¾¡Éé´ª¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌñ²ð¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº¸ÏÓ¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÉÔ¿¶¤¹¤é¥Ú¥ì¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÆÉ¤à¡£¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤«¤Ê¤êÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¯Áª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¡£ÂçÉñÂæ¤ÇÍá¤Ó¤ë½Å°µ¤â¡¢É´ÀïÏ£Ëá¤Î¼ç¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤à¤·¤íàÇ³ÎÁá¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÏÍ¥¾¡Áè¤¤¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ëºÇ½é¤ÎÂç¤¤Ê´ØÌç¤È¤Ê¤ë¡£Âë¤Î½õ¤Ã¿Íº¸ÏÓ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¼ç¾¤ò¡¢ÆüËÜ¤ÏÉõ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ë¤«¡£¹ë²ÚÂÇÀþ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¾¡Éé¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ï°ìÈ¯¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð¸³¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£