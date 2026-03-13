新日本プロレス１２日高松大会で、東京五輪男子柔道１００キロ級金メダルのウルフアロン（３０）が極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のドン・ファレ（４４）へのリベンジを予告した。

ウルフは１月４日東京ドーム大会でのデビュー戦（対ＥＶＩＬ）からＨ．Ｏ．Ｔとの抗争が続いている。開催中の「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ」ではファレと対戦したが、敵軍のセコンド介入に苦しめられ理不尽な１回戦敗退となった。

この日の大会では海野翔太＆矢野通とのトリオでファレ＆高橋裕二郎＆ディック東郷と対戦。ファレと対峙したウルフは串刺しラリアートを決めるとショルダータックルで１７０キロの巨体をなぎ倒す。さらにはエルボードロップを投下し攻め立てたが、肩車式の変型スラムは阻止され、ショルダータックルで反撃を許した。

試合は矢野が東郷を丸め込んで本隊に凱歌が上がったが、ウルフのＨ．Ｏ．Ｔへの怒りは簡単には収まらない。「おい、ドン・ファレ！ 俺はこの前、お前に負けたけど、俺は根に持つし、執着するぞ。首洗って待っとけ！ まあ、洗う首があればの話だけどな」と挑発を交えつつ再戦を熱望していた。