ダンス＆ボーカルグループ「ＷＡＴＷＩＮＧ」の八村倫太郎（２６）、「ＧＥＮＩＣ」の増子敦貴（２６）、駒木根葵汰（２６）、前田公輝（３４）が主演する映画「ホーム スイート ホーム」（吉川鮎太監督）が９月に公開されることが１２日、分かった。

４人のネクストブレイク若手俳優が、「押入れタイムスリップ・ホームコメディ」と銘打たれた作品で大暴れする。ＴＢＳ系ドラマ「半沢直樹」の脚本を手掛けた金沢知樹氏演出の舞台を映画化。古びた煎餅屋を舞台に、世代を超えた親子の再会や家族と向き合う温かさをワンシチュエーションで表現する。

八村は「台本に目を通した時、なんだこの面白くて感動する話は！と思いました。映像になった時にどうなるんだろうというワクワクが止まりませんでした」と感激。増子は切磋琢磨（せっさたくま）する俳優仲間との共演に「右見ても、左を見ても、あれ？？友達がいる！！という夢のような状態です」と、関係性を作品に生かしたという。

八村とは初共演だった駒木根は「家族の温かさを現場でも感じられてその空気が映画館でも感じられると思います」とアピール。前田も「僕たち俳優同士の結束力が、そのまま作品の力として映像に表れてたらうれしいです」と力を込めた。