第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１１日（日本時間１２日）、１次ラウンド（Ｒ）の全日程を終え、８強が出そろった。この日米マイアミ入りした侍ジャパンの１４日（同１５日）の準々決勝の相手はベネズエラに決定した。

ドミニカ共和国との１次Ｒ最終戦で敗れたベネズエラだが、自慢の救援陣は奮闘し５回以降は１点も与えなかった。オリックスの守護神・マチャドに加え、Ａ・セルパ（ブルワーズ）らメジャーで活躍する救援陣は実力者がそろう。ロペス監督が先発を明言したＲ・スアレスを、いかに早く引きずり降ろせるか。

先発投手の球数制限は１次Ｒでは６５球までだったが、準々決勝は８０球に緩和される。リードを許した状況でスアレスに長いイニングを投げさせることは避けたい。

日本が序盤でリードを奪えた場合、継投は万全を期すだろう。「第２先発」としては、種市篤暉（ロッテ）も候補。計２回で打者６人から５三振で無失点。接戦になればカギを握る存在になりそうだ。昨季３３登板で７勝の菊池雄星（エンゼルス）を投入する可能性もある。