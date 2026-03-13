◆オープン戦 ソフトバンク０―１巨人（１２日・みずほペイペイ）

巨人のドラフト３位左腕・山城京平投手（２２）＝亜大＝が先発し、強打のソフトバンク打線を相手に５回３安打無失点の快投を披露。開幕ローテ入りを猛アピールした。ドラ１左腕・竹丸とともに開幕２カード（６戦）目までに新人２人が先発すれば球団では１９６２年の城之内邦雄、柴田勲以来となる。また、右の大砲として期待されるボビー・ダルベック内野手（３０）が２回、オープン戦出場４試合ぶりの安打となる右前適時打を放ち、ルーキーを援護した。

山城は決してひるまなかった。２回、先頭で迎えた同郷・山川との対決。「少し意識しました」と宝刀・ツーシームで空振り三振に仕留めると、りりしい表情でうなずいた。決め球を効果的に使い、５回無失点４Ｋでソフトバンク斬りに成功。「うまく打者を振らせることができて、収穫になりました」。念願の開幕ローテ入りに向け、着実に前進した。

本調子ではない中で、自らと向き合った。「正直きょうはあまりいい調子ではなかった。体の使い方、タイミングが合っていなかった」。それでも散発３安打と試合を作り、相手打線を翻弄（ほんろう）。好投を支えたのは、内海投手コーチだ。ブルペンで左腕の状態を見抜くと、左足でステップして投球し、軸足の使い方を直すよう助言した。

初回１死後、全て直球でストレートの四球を与えるなど制球は乱れていた。だが、イニングごとに体重移動について指導を受けて徐々に改善。四球は初回に与えた１つのみだった。内海コーチも「修正してくれた。いいアピールをしたんじゃないか」と胸をなで下ろした。

入寮から２か月が経過し、大学時代とは大きく環境が変化。最も違いを感じたのは、チーム内でのし烈な競争だ。「チーム内で争っていくのが、プロとアマの一番の違いだと実感しています。結果を残さないといけない」。特にドラフト同期で同じく左腕の竹丸は、直接比較される存在。好投を続ける社会人ＮＯ１投手との差に、ひるむこともあった。それでも「追い越さないといけない存在。でも、必死になってやっていけば絶対に抜かせる」と奮起。１０日に５回０封と好投したドラ１の姿を励みに、必死に食らいついた。

１３イニング連続無失点と無双する竹丸に続き、これで１０回２／３を０封と力を発揮。このままアピールを続けて新人２人が開幕ローテ入りすれば、６２年の開幕戦で先発した城之内邦雄、２戦目の柴田勲以来、６４年ぶりだ。阿部監督も「いい悩みが１つ増えた」と顔をほころばせるほどの逸材だが、慢心はない。「まだまだ満足していない。これから悪いところもたくさん出てくると思うので、その課題をつぶしていきたい」。飽くなき向上心が、山城をさらに強くする。（北村 優衣）