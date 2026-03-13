◆オープン戦 ソフトバンク０―１巨人（１２日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンク・上沢が安定感を見せた。２回１死二塁からダルベックに右前適時打は浴びたが、球威、変化球のキレに問題なし。「前回よりも球数を投げても出力があまり落ちなかった」と６回２／３で９０球を投じ、１失点でまとめた。

２７日の日本ハム戦（みずほペイペイ）で自身３度目の開幕投手を務める。日本ハム時代の１９年、２１年の開幕戦では未勝利（１敗）で「自信を持った状態で立てるかどうかが一番大事。過程を大事にしたい」と準備。この日はフォークを「挟んだり、浅くしたりいろいろ試しながら」と自在に操り空振りを量産した。７奪三振のうち、６つを落ち球で奪い「状況や、打者のスイングに合わせて変えられたら」と手応えを得た。

昨季１４勝、１７５イニングを投げた有原が日本ハムへ移籍。先発陣がリーグ３連覇のカギを握る中、小久保監督も「全部のボールが精度高かったんじゃないですか」と期待を寄せた。自身初の開幕星から、２６年のホークスを最前線で引っ張る。（森口 登生）