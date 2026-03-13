オリックス・紅林弘太郎内野手（２４）が、岸田監督からのゲキに発奮した。１０日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）で失策し、途中交代となった正遊撃手は、１１日の同戦（同）前に指揮官と５分以上の面談。オープン戦の打率５分９厘と苦しむなか、「お前に求めているのは、結果ももちろんそうだけど、そういう時の振る舞い。（後輩は）背中を見ているんだ」と、熱い言葉をかけられたことを明かした。

プロ２年目の２１年から５年連続で規定打席をクリアし、２４歳ながらもチームを引っ張らなければいけない立場。「なかなか結果が出なくて、チームのことに目を向けられていなかった。いろいろ忘れてしまっていたところがあった」と、独りよがりな姿勢になっていたことを気づかせてくれた。指揮官は「取り組んでいる姿勢は悪くない。打撃に集中がいってしまい、守備の方でミスに絡んじゃったりしたところの話をした」と説明。互いに最後は晴れやかな表情を見せた。

「（本音で語ってくれる人は）大切ですし、大切にしないといけないけど、こんなことを言われているようじゃまだまだ。二遊間、センターラインを守る選手として、打つ、打たないだけじゃなくて、他にやれることがある」と紅林。「何年もやっている者としての責任があると思うので、後輩にもそういう背中を見せていけたら。本当にシーズン前でよかったけど、そこを忘れずにこれから先、プロが終わるまでそういう気持ちを持ってやらないと」。１３日からのヤクルト３連戦（神宮）では、生まれ変わった姿を見せる。（南部 俊太）