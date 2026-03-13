オリックス・宇田川優希投手（２７）が１２日、５４５日ぶりに実戦復帰を果たした。大阪・舞洲でライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板し、計２０球で最速は１４８キロ。２５年３月１１日に右肘のトミー・ジョン手術を受けた剛腕が、完全復活へ大きな一歩を刻んだ。

「打者を相手に投げられることがうれしかった。地道にやって来て良かったと思います」。２４年９月１３日のソフトバンク戦（京セラＤ）以来だった本格投球。平均球速は１４７キロと安定し、宝刀フォークで空振りも奪った。「試合で投げていって、スピードもあと５、６キロと上乗せできれば」と順調なら３月中に対外試合へ向かう計画。宇田川の声も表情も明るかった。

２３年のＷＢＣではリリーフで２試合に登板し、侍ジャパンの世界一奪還に貢献。今は育成選手からはい上がる立場だが、日の丸への思いは変わらない。「テレビで応援していても緊張しますし、たくさん刺激をもらっています。また世界一になってほしいですし、僕自身も３年前を超えるような姿で戻ってきたいです」。しびれる場面で無双するのが全盛期の姿。明るい未来が見えてきた。（長田 亨）