読売テレビ、朝の新番組『じゅーっと！』テーマソングはベリーグッドマンの書き下ろし「グッドモーニング」 初回放送にスタジオで生歌唱 【コメントあり】
読売テレビの16年ぶりとなる朝番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』のテーマソングを大阪出身の3人組ボーカルユニット・ベリーグッドマンが担当する。13日、同局が発表した。
【画像】『テッパン朝ライブ じゅーっと！』メインビジュアル
30日から朝の情報番組として放送開始する『テッパン朝ライブ じゅーっと！』（月〜金 前5：00〜）。読売テレビが新しい朝番組を開始するのは2010年3月放送開始の『朝生ワイド す・またん！』以来16年ぶり。地元「かんさい」が見える、「かんさい」で会える朝番組をテーマに、毎朝関西と全国の最新ニュースや天気、おすすめ情報を届けるのはもちろん、毎日関西のどこかからの中継を実施するなど、「関西」に密着した朝番組となっている。
そんな同番組のテーマソングをベリーグッドマンが担当する。メンバー全員が大阪出身、所属レーベルがTEPPAN MUSIC（テッパンミュージック）、など関西の朝の“テッパン”番組を目指す本番組にぴったりのベリーグッドマンが、書き下ろしたのは、爽やかなミディアムナンバー「グッドモーニング」。「テッパン」や「じゅーっと」など番組関連ワードが歌詞に散りばめられている。
13日放送の読売テレビ『ZIP!かんさい』(前6：06〜)内で楽曲制作に密着したVTRを放送、テーマソング『グッドモーニング』の一部をひと足先に初公開する。30日の『テッパン朝ライブ じゅーっと！』の初回放送にはベリーグッドマンの出演も決定。この日、初お披露目となるスタジオでテーマソング『グッドモーニング』を生歌唱する。
■ベリーグッドマンリーダー・Roverコメント
この番組を通して朝からベリーグッドマンとともに出発できる、そんな楽曲を目指して制作しました！MCの皆さんと楽しくレコーディングしたことでさらにこの歌が大好きになりました！ベリーグッドマンらしい熱くて爽やかな1曲！皆さんにとって朝のテッパンミュージックになってもらえますように！
