日伊共同制作アニメ『ピノ＆シノビー』放送決定 読売テレビ社忍・シノビーがイタリアの少年と交流深める
読売テレビは、4月3日から子ども向けショートアニメーションシリーズ『ピノ＆シノビー』（全26話 毎週金曜 前11：19 ※関西ローカル）を放送する。13日に発表された。
イタリアの少年・ピノと読売テレビの社忍・シノビーが“日常の中の冒険”からさまざまな発見をするストーリー。それぞれの母国語でコミュニケーションをとる2人。言葉、食べ物、遊び、スポーツ、行事、衣類などの、イタリアと日本の異文化を楽しみ、交流を深める。
制作は、イタリアアニメ界の巨匠、ブルーノ・ボゼット氏が創設したアニメーション制作会社「Studio Bozzetto」。日本とイタリアの共同制作ということで注目度も高く、大阪・関西万博では、イタリアパビリオンの協力のもと、世界初上映イベントを実施。また、UAEのシャルジャで開催された「Sharjah Animation Conference 2025」、東京で開催された「TIFFCOM2025」でも、国際共同制作カンファレンスを実施した。
日本では、読売テレビで放送される。イタリア国営放送の「Rai」での放送も予定されている。また、読売テレビの放送と同時にYouTubeやTVerで、全国配信。
