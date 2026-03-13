俳優の亀梨和也（40）が12日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後7・00）に出演。昨年11月8日に開催されたKAT―TUNのラストライブ後に元KAT-TUNで歌手の赤西仁（41）と2人で向かったバーで偶然出会った人物を明かした。

人気コーナー「グルメチキンレース ゴチになります!27」のゲストとして出演した亀梨。ゴチメンバーのNEWSの増田貴久とは事務所の同期で、進行役の羽鳥慎一アナウンサーが「最近食事に行ったりしてるんですか?」と尋ねた。

これに亀梨は「最近…でも最後…あ!行ったんですよ」と思い出した。「行ったというか…凄く不思議なご縁」として、昨年11月8日に開催したKAT―TUNのラストライブ後、見に来ていた赤西と「一杯飲もう」となり、2人でバーに向かったという。

すると、そこに「なぜかカウンターに増田くんがいて。待ち合わせしてないのに」とびっくり。偶然出会った増田に「同期だし同期会みたいにする?」と、3人でお酒を交わしたことを振り返った。

この増田の遭遇に岡村隆史が「なんでいるんだよ。帰れよ」とイジると、増田は「これね、今（亀梨が）自分から言ったから俺は解禁しますけど、3人で飲んだ時にお店側に写真を撮ってもらって3人で撮った。で、亀が“2人バージョンも撮っといて”って。俺が2人バージョンを撮った。そうしたら、仁赤西も亀も2人ともインスタに2ショットをあげやがる」と3ショットを投稿しなかったことに不満を漏らした。

この投稿について亀梨は「というのも、これを世の中のみなさんにこの2ショットが本当に何十年ぶり。で、今日はKAT―TUNのこういう日だし、一緒に戦った仲間でもありますし。増田は…今日はいらないんじゃないかって」と、赤西との2ショットしか投稿しなかった理由を明かした。

増田は「2人とも意見が一致してるのね」と落胆。亀梨が「でも3ショットもあるからいつか。いつか出す」と約束すると「もう味しないっしょ。これ」と指摘して笑いを誘った。