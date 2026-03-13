「断るのは難しい」イングランド王者が日本人MF獲得に144億円を用意と現地報道！エースの後釜候補となる「未来のスーパースター」
春が近づき、移籍のうわさも再び騒がしくなる。以前から絶えず取り沙汰されてきただけに、久保建英の去就をめぐる報道は、また今後も増えていくだろう。
スペイン『Fichajes.net』の報道として、英メディア『CaughtOffside』が伝えたところによると、リバプールは依然として久保に関心を寄せているようだ。退団が囁かれるエースのモハメド・サラーの後釜候補として、「8000万ユーロ（約144億円）の大金を用意している」という。
CaughtOffsideは「報じられた金額はレアル・ソシエダにとって断るのが難しい。オファーされれば、退団を認めるだろう」と報じている。
「選手を納得させるのは難しくないだろう。キャリアにおける大きな機会であるはずだ。チャンスが訪れれば、彼はプレミアリーグ王者に加わろうとするだろう」
さらに、同メディアは「右サイドでプレーし、チームに得点力やクリエイティビティをもたらせる。今季は公式戦で５得点。リバプールのようなトップクオリティのチームなら、彼のベストを引き出せるかもしれない。クボは未来の『スーパースター』になるとも言われる」と続けた。
「24歳の日本代表には、イングランドで成功するための技術的な資質がある。移籍が実現したら、彼はプレミアリーグで足跡を残そうとするだろう」
もちろん、こういった報道から移籍が実際に成立するまでの道のりは長い。負傷で戦列を離れている久保だけに、まずは復帰してからのパフォーマンスを見てみる必要があるだろう。ただ、以前から強豪の関心が絶えない久保だけに、進展が注目されるのは確かだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
