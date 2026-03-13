ＮＹ時間の終盤に入って、ドル円は１５９円台半ばまで上げ幅を広げている。中東情勢が依然として混迷している中、原油高・ドル高の動きが続いている。



イランの新最高指導者に選出されたモジタバ師の初の声明が伝わり、ホルムズ海峡の閉鎖継続を主張した。また、トランプ大統領が原油価格よりもイランの核保有阻止を優先すると述べていたこも動きを助長していた。



ドル円は、１月にいわゆるレートチェックが行われた１５９．４５円付近に到達している。日本の当局による介入警戒感も再び高まっているが、ストラテジストの間では、介入のハードルは高くなっているとの見方が出ている。あくまでドル高がドル円を後押ししており、円安ではない。日本当局が為替介入に踏み切る理由は以前より弱くなっている可能性もあり、介入水準はこれまでより高くなっているという。



「無秩序な動きにならない限り、介入は起きにくい。以前の防衛ラインは１５８－１５９円だったが、現在は１６２円付近が新たな防衛ラインになった可能性がある」と述べていた。



来週の重要イベントにも注目。各国中銀の金融政策会合や、高市首相の訪米も予定されている。日米首脳会談では、貿易や投資協力が主要議題となる見通しで、経済協力や通貨に関する発言が出れば、円相場のセンチメントを左右する可能性がある。



USD/JPY 159.42 EUR/JPY 183.57

GBP/JPY 212.74 AUD/JPY 112.89



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

