日本時間15日に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で日本代表「侍ジャパン」と対戦するベネズエラ代表（1次ラウンドD組2位）のサルバドール・ペレス捕手（35＝ジャイアンツ）とグレイバー・トーレス内野手（29＝タイガース）が12日（日本時間13日）に行われたチーム練習後に公式会見に出席。日本戦への意気込みを語った。

ペレスは「日本は3回チャンピオンになってるチーム」と敬意を示しつつ「最高の状態で臨みたい。勝てると思っている」と力強いコメント。トーレスは山本由伸について「山本は素晴らしい投手。日本を代表する投手。ゲームプランを立てる必要がある」と警戒。「彼の投球がどうであるか、どのように対応するか。打線で素晴らしいコミュニケーションを図ることが重要。失敗することもあるだろうが調整することが必要。山本はどうだった？と次のバッターに送ることが大事」と対策を明かした。

重要な一戦を日本が山本に託したように、ベネズエラも最高の投手をマウンドに送る。

先発予定の左腕R・スアレスは、過去4年はフィリーズの先発で活躍し、3度2桁勝利を挙げ、球宴にも1度選出された。昨秋地区シリーズのドジャース戦では、第3戦に救援登板し、5回1失点の好投で8対2の勝利をもたらした。対大谷は一塁ゴロ、空振り三振、左飛だった。鈴木との対戦成績は6打数2安打で三塁打が1本、1四球。今オフにFAとなり、レッドソックスに5年総額1億3000万ドル（約207億円）で移籍し、吉田のチームメートとなった。