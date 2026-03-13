BNPパリバ・オープン

大会期間：2026年3月9日～2026年3月15日

開催地：アメリカ インディアンウェルズ

コート：ハード（屋外）

結果：[クリスチャン ハリソン / ニール スクプスキ] 1 - 2 [マヌエル ギナール / ギド アンドレオッシ]

BNPパリバ・オープン第9日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、男子ダブルス準々決勝で、第4シードのクリスチャン ハリソン / ニール スクプスキとマヌエル ギナール / ギド アンドレオッシが対戦した。

第1セットはクリスチャン ハリソン / ニール スクプスキが6-3で先取。第2セットはマヌエル ギナール / ギド アンドレオッシが6-3で奪い返すと、第3セットもマヌエル ギナール / ギド アンドレオッシが10-8で制し、マヌエル ギナール / ギド アンドレオッシがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-13 04:32:04 更新