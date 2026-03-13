西武園競輪のG3「ブルーウイングナイトレース」が12日に開幕。きょう13日の2日目は7〜12Rで二次予選を実施。注目は12Rだ。なお１〜3Rではガールズケイリンの予選2走目が行われる。

地元の武藤龍を信頼。目標にする木村が神田、河崎、坂本相手の4分戦なら楽に先手を奪う。絶好の展開が濃厚で、番手できっちり仕事をこなしゴール前で差し切る。＜5＞＝＜1＞が大本線。一発あるなら河崎。別線が踏み合うようなら、得意の捲りで波乱を演出。

＜1＞木村皆斗 相手が上手だった…。いい感じもしないしレース内容も良くなかった。初日の分も自力で。

＜2＞神田龍 黒瀬（浩太郎）君を意識してしまった…。状態自体は悪くない。自力。

＜3＞河崎正晴 自力。

＜4＞坂本貴史 比佐（宝太）君が頑張ってくれた。練習でやってきたことを少しは出せたかなと思う。自力。

＜5＞武藤龍生 仕上がりは問題ない。木村君を信頼。

＜6＞武藤篤弘 関東3番手。龍生の後ろは感慨深い。

＜7＞菅原晃 河崎君へ。

＜8＞上田裕和 ちょっと難しかったですね。＜2＞へ。

＜9＞五日市誠 坂本君へ。