ボートレース大村の開設73周年記念「G1海の王者決定戦」は12日の5日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、きょう13日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。なお5日目は強い向かい風の影響で終日、安定板を装着。5〜8Rは周回展示が2周から1周、レースは3周から2周に短縮された。

進入は枠なり3対3に落ち着きそう。予期せぬ形で絶好枠が転がり込んできた上條。このチャンスを逃すわけにはいかない。出足、回り足に関しては上位。インから先に回ってしまえば6度目のG1タイトルは目の前だろう。2号艇の峰よりも、定松の方が仕上がりがいい。そして今年はすでにG12Vという勢いがある。センターから思い切って攻めるか、捲り差しへと切り替えるかの二択だろう。峰は旋回力でどこまで食い下がれるか。当然、新田にも予選トップ通過の意地がある。調整さえバシッと合えば出足はかなりいい。

＜1＞上條暢嵩 高水準のバランス型でいい仕上がりだと思う。どの足にも◎が付けられそう。グリップ感もあるし悪いところはない。

＜2＞峰竜太 4日目までより他との比較で良くなっていた。出ている人たちの次くらいにはいると思う。

＜3＞定松勇樹 上はいる感じだけど、全体的にバランスが取れていていい。安定板がついても悪くなかったですね。

＜4＞新田雄史 準優は調整が合っていなかった。定松選手の方が良かった。全体に足負けしていた。優勝戦までに何かしてみます。

＜5＞白井英治 バランスが取れて、どの足も水準くらい。ストレスなくレースできるのが一番いい。スタートもしやすい。

＜6＞原田才一郎 （G1初優出）ホッとしたっていうか、素直にうれしい。足も良かった。伸び寄りで伸びはいいし、出足も変わらずいいと思う。