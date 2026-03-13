侍ジャパン・井端弘和監督（５０）が１２日（日本時間１３日）、１４日（同１５日）の準々決勝で対戦するベネズエラの印象を語った。決戦の地・ローンデポパークでの全体練習後の会見で対応した指揮官は「やっぱり上位打線はしっかりしてるなと思いますので、まずは上位打線は抑えたい。各回、先頭をきっちり抑えるのが重要なのかなと思ってます」と説明。アクーニャ（ブレーブス）、アラエス（ジャイアンツ）ら強打者が並ぶ打線に警戒心を示した。

相手先発のＲ・スアレスについては「右打者にはチェンジアップ系統が多いのかなと思います。全てのボールを追っかけることなく、狙い球を絞っていけたら」と打線に好球必打の徹底を求めた。スコアラーからのデータも収集済み。「対策はしていますし、素晴らしいスタッフがいますので、投手、打者も情報を入れながら、これから選手に落としていく」と攻略に自信を見せた。

先発するドジャース・山本由伸投手（２７）については「行けるところまで行ってほしいけど、先のことを考えて、１回、１回、一人、一人っていうところを大事にして投げてもらえれば」と期待。８０球の球数制限の中での投球となるが「たぶん最初から飛ばしていくのかと。その都度、（継投のタイミングを）見極めていかないといけない。できればイニングの途中で投手を代えるっていうことではなくて、イニングを完了して終わらせてあげないといけない」とプランを明かした。