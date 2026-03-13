ＷＢＣで薄氷の８強入りを果たした米国代表が、１３日（日本時間１４日）のカナダとの準々決勝の試合前練習で、金メダルを獲得したミラノ・コルティナ五輪男子アイスホッケー米国代表のジャージーを着用する運びとなった。米国ＶＳカナダといえば、アイスホッケーでも人気のカード。デローサ監督は、五輪代表で、カナダとの決勝の延長戦で決勝のゴールを決めたＮＨＬニュージャージー・デビルスのジャック・ヒューズから、メッセージがおくられてきたことを明かした。

「（五輪決勝戦は）見ていた。ジャック・ヒューズから連絡がきたので、チームのグループチャットにシェアしたんだ。選手は盛り上がっていたよ。明日、クラブハウスだったり、打撃練習で、選手はホッケーのユニホームを着るだろう」と同監督。そのユニホームは１２日にもヒューストンに届く予定だ。

ミラノ・コルティナ冬季五輪のアイスホッケーは男子女子ともに米国が金メダルを獲得。カナダと戦った男子決勝戦は、延長戦で２６００万人がテレビ観戦。朝９時より前の時間帯でのスポーツ実況では、史上最多の視聴者数となった。アイスホッケーの金メダルパワーを注入し、米国が打倒・カナダを目指す。