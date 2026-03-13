開催中のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）での大谷翔平（ドジャース）ら侍ジャパン選手の「お茶たてポーズ」が話題になる中、伊藤園が１３日、茶農業に深く関わる企業として日本の文化である「抹茶」を未来につないでいくため、「日本の抹茶を、世界へ。Ｍｏｖｅ Ｍａｔｃｈａ Ｆｏｒｗａｒｄ．」をメインコピーに大谷を起用した新ビジュアルを公開した。

大谷がスーツ姿で抹茶を手にするビジュアルを通じて、その想いを国内外へ広く発信するコミュニケーションを開始。あわせて大谷が「美味しゅうございます」と抹茶を嗜（たしな）む映像も公開した。

抹茶を含む日本茶は海外を中心に需要が拡大し、日本からの輸出量は約７０年ぶりに年間１万トンを超え、輸出額も過去最高を更新。また国内においても、訪日外国人の増加を背景に「抹茶」への関心が一層高まっている。

世界的に抹茶への注目が集まり、“お茶を点（た）てる”動作がムーブメントとなっている今だからこそ、大谷を起用した新ビジュアルとともに、抹茶の魅力だけでなく「明日の、お茶づくりのために」お茶と真摯に向き合い続けてきた同社の想いを、世界へ発信していくとしている。