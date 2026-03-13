◆練習試合 市和歌山３―１中京大中京（３月１２日・市和歌山高グラウンド）

今秋のドラフト候補で最速１５１キロ右腕の市和歌山・丹羽涼介（３年）が１２日、同校グラウンドでセンバツ大会出場の中京大中京（愛知）との練習試合に先発。３回１安打無失点で最速１４４キロをマークした。

昨年のセンバツで初戦で横浜に敗れたが、、６回２／３を２安打１失点、８奪三振と鮮烈な全国デビューを果たした右腕に、ＮＰＢ５球団１０人のスカウトが視察。４人態勢の巨人・榑松伸介スカウト部スカウトディレクターは「縦に変化するスライダーに特徴がある。腕の振りもいいし、投げっぷりがいい」と評価。ロッテ・榎康宏アマスカウトディレクターも「スライダーが魅力。変化球はもともといいので、（暖かくなれば）球速も出ると思う」と素質を高く評価した。

初回に先頭打者に安打を許し、暴投と犠打で三塁に進まれるが、４番・荻田翔惺を遊ゴロに。３回２死走者なしから３連続四球で満塁のピンチも招くも、荻田を二飛に押さえた。「３回は（２死目を）真っすぐで三振が取れたので、（その後）力んでしまった。満塁で抑えられたのは評価したい」と丹羽。荻田とは中学時代にボーイズリーグの春季全国大会決勝で対戦し敗れた。死球を与えたことを覚えている。「いいバッターだったのは知っていたので『抑えたろ！』と思いました」と語った。

スカウトが高い評価をする一方で、丹羽本人は希望進路を決めきれずにいる。「プロにいくか、野球をきっぱりやめて美容師（を目指すこと）も考えています。そこで迷っています」と意外な選択肢があることを明かした。

周囲に美容系の友人が多いことや、ヒップホップが大好きで、地元・和歌山出身のＭＩＫＡＤＯが“推し”で試合前も聞いているという。「美容といっても（自分がやりたいのは）髪を編み込んだり、そっち系ですよね。ドレッド？ そうですね」と話した。

揺れる心。「（決断は野球での）夏の結果もありますね」と丹羽。両親や半田真一監督はプロ志望を進めているという。高校進学の際に指揮官から「丹羽君をプロに行かせる資格がある！」との熱烈アプローチを受け市和歌山を選択した。

まずは野球で確固たる成績を残す。春季県大会は４月１２日の初戦で智弁和歌山と対戦する。「やるしかない。どこが来ても相手は関係ない。今の自分に自信があるので…」ときっぱり。夏の甲子園に出場するためには、倒さないといけない相手。全力で倒しに行く。