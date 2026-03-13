第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で準々決勝に進出した侍ジャパンが１２日（日本時間１３日）、米マイアミのローンデポパークで全体練習を行った。

ドジャース・大谷翔平投手（３１）は、練習前に実戦形式の練習「ライブＢＰ」で登板。４イニングを想定して５９球を投げ、森下、坂本（ともに阪神）、若月（オリックス）、中村（ヤクルト）、小園（広島）と対戦して許した安打性は２本のみで、７三振を奪う好投を見せた。

試合後の会見では、これまで以上の盛り上がりを見せているＷＢＣについても話題が及んだ。日本戦の試合以外も確認している大谷は「各国ごとの試合すべて、東京ラウンドでもいい試合が多くて、各国いい野球をするなと思いながら、ほかの試合も見ていた。本当に年々、年々大会を重ねるごとに盛り上がっていると思う。選手たちの情熱とか、試合にかける気持ちも見て取れると思う。そこら辺は国関係なく、選手の素晴らしい情熱をファンの人たちが見ることによって少しずつ盛り上がってくれればうれしいなと思っています」と世界で野球が盛り上がっていくことを願った。

各チームで野球の色も異なっているが、「大きくは違わないと思っている。ルールも違わないし、やっていることも違わないので、それぞれの国の色があると思いますけど、大きく国によってなにが違うかというのは特になく、本当に１点を取りに行く、単純にそういう競技なので、その中でいろんな選択肢はありますけど、大きくはそんなに変わらないんじゃないかなとは思います」と大谷。「野球に関して言えば同じルールの下でやるので、あまり変わらないというか、バッターならストライクはストライクですし、ボールはボールですし。セーフなものはセーフ。そこに対しては大きく違わないのかなというのもある。ベンチの雰囲気、セレブレーションの雰囲気は各国色があっておもしろいと思うけど、野球をやるという意味では、それが僕らにとってはそれが言語みたいなところはある。そこもコミュニケーションをとっていけば素晴らしい大会になると思う」とさらなる発展にも期待を込めていた。