NY株式12日（NY時間14:08）（日本時間03:08）
ダウ平均　　　46839.67（-577.60　-1.22%）
ナスダック　　　22403.07（-313.06　-1.38%）
CME日経平均先物　53780（大証終比：-440　-0.82%）

欧州株式12日終値
英FT100　 10305.15（-48.62　-0.47%）
独DAX　 23589.65（-50.38　-0.21%）
仏CAC40　 7984.44（-57.37　-0.71%）

米国債利回り
2年債　 　3.743（+0.090）
10年債　 　4.247（+0.018）
30年債　 　4.867（-0.011）
期待インフレ率　 　2.391（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.957（+0.025）
英　国　　4.773（+0.087）
カナダ　　3.516（+0.032）
豪　州　　4.952（+0.102）
日　本　　2.178（+0.015）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝94.38（+7.13　+8.17%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5110.50（-68.60　-1.32%）

ビットコイン（ドル）
70262.94（-386.97　-0.55%）
（円建・参考値）
1119万7102円（-61668　-0.55%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ