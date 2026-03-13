ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は５７７ドル安 ナスダックも１．４％の大幅安
NY株式12日（NY時間14:08）（日本時間03:08）
ダウ平均 46839.67（-577.60 -1.22%）
ナスダック 22403.07（-313.06 -1.38%）
CME日経平均先物 53780（大証終比：-440 -0.82%）
欧州株式12日終値
英FT100 10305.15（-48.62 -0.47%）
独DAX 23589.65（-50.38 -0.21%）
仏CAC40 7984.44（-57.37 -0.71%）
米国債利回り
2年債 3.743（+0.090）
10年債 4.247（+0.018）
30年債 4.867（-0.011）
期待インフレ率 2.391（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.957（+0.025）
英 国 4.773（+0.087）
カナダ 3.516（+0.032）
豪 州 4.952（+0.102）
日 本 2.178（+0.015）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝94.38（+7.13 +8.17%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5110.50（-68.60 -1.32%）
ビットコイン（ドル）
70262.94（-386.97 -0.55%）
（円建・参考値）
1119万7102円（-61668 -0.55%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
