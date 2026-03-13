野球日本代表「侍ジャパン」の村上宗隆内野手（26＝ホワイトソックス）と岡本和真内野手（29＝ブルージェイズ）が12日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝が行われるローンデポ・パークで行われた全体練習のフリー打撃で快音を響かせた。

村上が決戦の地で衝撃の一発を放った。鈴木誠也、岡本と同じ組でフリー打撃を行った26歳は、右翼席上段にある「Corona Extra」の看板にぶち当てる会心の一撃。海外メディアを含む球場内にいた全ての人を驚かせた。

練習を終えた村上は、コンディションについて「ちょっと何か…体調はあんまり良くないです」と素直な現状を語り「何とかあと2日あるので、何とか調整して、いいコンディションで迎えられるようにしていきたいです」と言葉に力を込めた。

いよいよ決勝ラウンド。ここまでの戦いを振り返り、チームについて「いい雰囲気でやれてます。また新しく“優勝”というね、一番高い景色をみんなで見に行けるような…チーム一丸という雰囲気は凄くあると思います」とコメント。日本時間15日に行われるベネズエラ代表との準々決勝に向けて「（相手は）凄く強いチームで、厳しい試合になると思います。でも、僕たちらしくしっかりチーム一丸となって試合をすれば必ず勝利はできると思うので。やるべきことをしっかりやって頑張りたいなと思います」と誓った。