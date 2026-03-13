侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、改めて第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では登板しないことを明言した。この日、準々決勝以降の会場となる米マイアミのローンデポパークで全体練習を行った後、記者会見に出席し言及した。

大谷は「今のところは（登板は）ないですね。それが球団（ドジャース）との約束でもありますし、快く送り出してくれた球団への誠意じゃないかなという部分もあるので、オフェンス面でまずしっかり貢献できればいいと思いますし、もちろんケガ人が何人出るかというのは全く予想できないことではあるので、全くの０ということはなにごとにおいても言いたくはないですけど、今の現状ではないんじゃないかなと思います。納得はしていますね。そのつもりでミーティングも重ねてきましたし、そこに対しては特になにもなく、自分のやれる仕事をやりたいですし、僕が投げなくても素晴らしいピッチャーがいますし、それは東京ラウンドで見てきて、そこに対しては僕自身も自信を持っているところではある。ほかの国の方々に若い選手で素晴らしいピッチャーがいるということを見せられることを僕個人として楽しみにしています」とあかした。

この日は全体練習前にライブＢＰで登板。４イニング想定で森下、坂本（ともに阪神）、若月（オリックス）、中村（ヤクルト）、小園（広島）に対して、５９球を投げて安打性の当たりは２本のみで、７三振を奪って、バットを２本折る快投を見せた。「同時進行しながら調整ができた、ボリュームもクオリティーも出せたのでシーズンへ向けていい準備ができた」と投手としての調整も手応えも口にした。

侍ジャパンは１４日（日本時間１５日）に準々決勝でベネズエラと激突する。