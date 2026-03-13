NY株式12日（NY時間13:07）（日本時間02:07）
ダウ平均　　　46970.21（-447.06　-0.94%）
ナスダック　　　22458.39（-257.74　-1.13%）
CME日経平均先物　53825（大証終比：-395　-0.74%）

欧州株式12日GMT17:07
英FT100　 10305.15（-48.62　-0.47%）
独DAX　 23589.65（-50.38　-0.21%）
仏CAC40　 7984.44（-57.37　-0.71%）

米国債利回り
2年債　 　3.711（+0.059）
10年債　 　4.234（+0.004）
30年債　 　4.866（-0.012）
期待インフレ率　 　2.387（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.957（+0.025）
英　国　　4.773（+0.087）
カナダ　　3.501（+0.017）
豪　州　　4.952（+0.102）
日　本　　2.178（+0.015）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝94.61（+7.36　+8.44%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5129.00（-50.10　-0.97%）

ビットコイン（ドル）
70498.69（-151.22　-0.21%）
（円建・参考値）
1121万9162円（-24065　-0.21%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ