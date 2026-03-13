ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は４４７ドル安 ナスダックも１．１％の大幅安
NY株式12日（NY時間13:07）（日本時間02:07）
ダウ平均 46970.21（-447.06 -0.94%）
ナスダック 22458.39（-257.74 -1.13%）
CME日経平均先物 53825（大証終比：-395 -0.74%）
欧州株式12日GMT17:07
英FT100 10305.15（-48.62 -0.47%）
独DAX 23589.65（-50.38 -0.21%）
仏CAC40 7984.44（-57.37 -0.71%）
米国債利回り
2年債 3.711（+0.059）
10年債 4.234（+0.004）
30年債 4.866（-0.012）
期待インフレ率 2.387（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.957（+0.025）
英 国 4.773（+0.087）
カナダ 3.501（+0.017）
豪 州 4.952（+0.102）
日 本 2.178（+0.015）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝94.61（+7.36 +8.44%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5129.00（-50.10 -0.97%）
ビットコイン（ドル）
70498.69（-151.22 -0.21%）
（円建・参考値）
1121万9162円（-24065 -0.21%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
