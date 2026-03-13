野球日本代表「侍ジャパン」の村上宗隆内野手（26＝ホワイトソックス）と岡本和真内野手（29＝ブルージェイズ）が12日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝が行われるローンデポ・パークで行われた全体練習で快音を響かせた。

岡本は、左中間席上部にあるローンデポ・パークを本拠とするマーリンズの「M」のロゴマークの間下に飛び込む特大の一発。日本時間15日（午前10時開始）に行われるベネズエラとの一戦に向けて、時差ボケを感じさせない快音を連発した。

岡本は練習を終え「こっから負けたら終わりなんで。目の前の一球一球に集中して、全力で頑張りたい」と決戦に向けコメント。3年前の同大会決勝で一発を放った地に再び立ち「また打てるように頑張りたいなと思います」と意気込みを語った。

報道陣からは“お約束”となってきた時差ボケに関する質問が飛ぶと「今日もちゃんと寝れましたし、むしろ寝れました」とニヤリ。続けて「今日も今から寝ようかな。眠いから（笑い）」と言って報道陣を笑わせた。

強心臓の26歳が今大会待望の一発を放つ舞台は整った。