野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（31＝ドジャース）がが12日（日本時間13日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝が行われるローンデポ・パークで行われた全体練習に参加し、練習後の会見に応じた。

全体練習前にライブBPを行ったが、今大会での登板について問われると「今のところはないですね。それが球団との約束でもありますし、快く送り出してくれた球団への誠意だと思うので」とマウンドに上がることはないとした。

ただ、「もちろん怪我人が何人出るか予想できないので、全くのゼロとは何事も言いたくないですけど、今の現状だとない」と、緊急事態の場合は登板する可能性もあるとした。

また、今大会の登板回避には「納得はしてますね」とし「僕が投げなくても、若い選手で素晴らしい投手がいると見せられることを僕個人としては楽しみにしています」と語った。

米国時間11日には全ての組で1次ラウンドが終了し、C組を1位突破した日本の14日（同15日午前10時開始）の準々決勝の相手はD組2位のベネズエラに決まった。WBCでは初対戦となる。