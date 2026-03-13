野球日本代表「侍ジャパン」の中村悠平捕手（35＝ヤクルト）が12日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝が行われるローンデポ・パークで行われた全体練習に参加。全体練習前には大谷翔平投手（31＝ドジャース）が行ったライブBPで球を受け、打席にも立った。

井端監督や吉見コーチ、能見コーチ、そして大勢、種市、金丸ら侍投手陣が見守る中で行われた大谷のライブBP。1セット目は若月、2セット目は中村、3セット目は坂本がミットを構え、最終4セット目は再び若月が受けた。

中村は打席にも立ち、投ゴロ、二ゴロ、空振り三振の結果だった35歳は「カーブとか来ないっすよ。何か横の時間が凄い長いんで。それでタイミング取ってるんですけど、気づいたらボールが来てるっていう感じだった。ある程度真っすぐに（ポイントを）前めにしてても、気づいたら手元に来てるっていう感じだったんで…凄いなと」と打者目線で大谷のボールの凄さを説明した。

報道陣からは最後に、捕手陣として大谷の球を受ける機会を待っていたか問われると「ライブBPで“右バッターに投げたい”って（大谷が）言っていたんで。そうなったら、キャッチャー3人で回しながら、捕りながら打つっていうのが一つのプランとしてあって。僕らキャッチャーは全員右（打ち）だったんで、こういう形になりました」と今回のライブBPの舞台裏を明かした。

米国時間11日には全ての組で1次ラウンドが終了し、C組を1位突破した日本の14日（同15日午前10時開始）の準々決勝の相手はD組2位のベネズエラに決まった。WBCでは初対戦となる。