第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で準々決勝に進出した侍ジャパンが１２日（日本時間１３日）、米マイアミのローンデポパークで全体練習を行った。

ドジャース・大谷翔平投手（３１）は全体練習後、記者会見に出席し、前回世界一に輝いたマイアミについて「いい思い出がある場所。自然にプラスになることは大いにあると思う」と語った。

この日の全体練習前にはライブＢＰで登板。４イニング想定で森下、坂本（ともに阪神）、若月（オリックス）、中村（ヤクルト）、小園（広島）に対して、５９球を投げて安打性の当たりは２本のみで、７三振を奪って、バットを２本折る快投を見せた。「同時進行しながら調整ができた、ボリュームもクオリティーも出せたのでシーズンへ向けていい準備ができた」」と話し、二刀流で迎えるＭＬＢシーズンへの手応えも口にした。

侍ジャパンは東京ドームで行われた１次ラウンドでは台湾、韓国、オーストラリア、チェコに勝って無傷４連勝でＣ組を１位通過。１４日（同１５日）の準々決勝ではＤ組２位だったベネズエラと対戦することが決まった。

１大谷は１次ラウンド最終戦のチェコ戦をのぞく３試合に出場。２本塁打を放つなど９打数５安打の打率５割５分６厘と好調を維持してた。マイアミ入りした前日の１１日（同１２日）は参加自由の練習に姿を見せてキャッチボールなどを行っていた。

準々決勝のベネズエラの先発は昨年のポストシーズンで３打数無安打に抑え込まれた左腕のＲ・スアレス（レッドソックス）。打線にもアクーニャ（ブレーブス）、アラエス（ジャイアンツ）ら強打者が並んでいる強敵だ。