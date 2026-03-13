野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）が12日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝が行われるローンデポ・パークで行われた全体練習後にメディア取材に対応した。14日（同15日）のベネズエラ戦は初回の入りが大事だと語った。

連覇に向けて一戦も負けられないステージとなり、最初の関門となるベネズエラ戦。指揮官は「プレーボールで入りがうまくいけば日本らしい野球ができる」と、初回が大事になってくると伝えた。

また、ベネズエラ打線については「上位打線はきっちり抑えること。あとは各回の先頭はきっちり抑えることかな」と警戒した。

相手の先発はスアレスが有力で「左右問わず両サイドの投げ分けのコンビネーションピッチャーかなと。右投手にはチェンジアップが多いと思っている。全てのボールを追いかけて行かないこと」と攻略の糸口を口にした。

米国時間11日には全ての組で1次ラウンドが終了し、C組を1位突破した日本の14日（同15日午前10時開始）の準々決勝の相手はD組2位のベネズエラに決まった。WBCでは初対戦となる。