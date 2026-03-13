野球日本代表「侍ジャパン」の中村悠平捕手（35＝ヤクルト）が12日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝が行われるローンデポ・パークで行われた全体練習に参加。全体練習前には大谷翔平投手（31＝ドジャース）が行ったライブBPで球を受け、打席にも立った。

井端監督や吉見コーチ、能見コーチ、そして大勢、種市、金丸ら侍投手陣が見守る中で行われた大谷のライブBP。1セット目は若月、2セット目は中村、3セット目は坂本がミットを構え、最終4セット目は再び若月が受けた。

中村は、捕手陣3選手が大谷の球を受けたことに「受けといて損はないですし。もし、（大谷が）投げるって言ったら誰が捕るか分からないですし。前回の僕のケースもあったんで」とコーチ陣の指示だったことを明かし、自身の考えを語った。

打席にも立ち、投ゴロ、二ゴロ、空振り三振の結果だった35歳は「カーブとか来ないっすよ。何か横の時間が凄い長いんで。それでタイミング取ってるんですけど、気づいたらボールが来てるっていう感じだった」と打者目線で大谷のボールの凄さを説明した。

米国時間11日には全ての組で1次ラウンドが終了し、C組を1位突破した日本の14日（同15日午前10時開始）の準々決勝の相手はD組2位のベネズエラに決まった。WBCでは初対戦となる。