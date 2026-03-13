　原油高・ドル高が優勢となる中、ポンドドルは１００日線を下放れる展開となっており、１．３３ドル台半ばに下落している。２００日線で上値を止められた格好となっており、１月下旬以降の下落トレンドが継続している格好。

　一方、ポンド円も反落し２１２円台半ばに下落。ドル円は上値追いの展開となっているものの、円安の動きではないことから、ポンド円は下落。英中銀も年内利上げ期待が浮上しており、短期金融市場では７５％の確率で年内１回の利上げを織り込んでいる。

　明日は１月の英月次ＧＤＰが公表され、前月比０．２％のプラス成長が予想されている。財政政策を巡る不透明感が後退する中で、景気見通しの改善を示す可能性が期待されているものの、市場の関心はファンダメンタルズよりも中東情勢と原油高に釘付けになっており、反応は未知数。

GBP/USD　1.3354　GBP/JPY　212.64　EUR/GBP　0.8629

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美