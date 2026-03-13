（NY時間12:38）（日本時間01:38）

ライトウェイブ＜LWLG＞ 7.13（+2.11 +42.03%）



総合化学のライトウェイブ・ロジック＜LWLG＞が急伸。イスラエルのタワー・セミコンダクター社との開発契約の締結を発表。高速光モジュレーターの開発を進める。



両社は１１０ＧＨｚ以上の帯域幅を対象としたコンパクトで低消費電力の光モジュレーター設計を、タワー社のＰＨ１８シリコンフォトニクス設計キット（ＰＤＫ）に統合するために協力する。



また、今回の提携の一環として、両社は今年予定されるエンジニアリング向けテープアウトに顧客が参加できる機会を提供する計画。これにより、ＰＨ１８プラットフォーム上でモジュレーター設計の早期検証が可能になるとしている。



【企業概要】

独自開発の電気光学(EO)ポリマーを活用し、既存のソリューションより低消費電力かつ高速なデータ伝送を実現する。高活性で高安定性の有機ポリマーは、電気信号を光信号に変換する次世代フォトニックEOデバイスの開発を可能にし、通信アプリケーションや、生成型AIを支えるデータ伝送用途への展開を可能にする。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

