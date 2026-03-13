２月２８日、南中国海で訓練を実施する中国海警の三都艦編隊。（南中国海＝新華社記者／毛俊）

【新華社南中国海3月13日】中国海警はこのほど、南中国海で三都艦編隊による巡視を実施した。恒常化した法執行パトロールや日常の訓練、航行船舶の管理や支援などを行った。

２月２８日、夕日に照らされる南中国海。（南中国海＝新華社記者／毛俊）

１日、艦首で整列する三都艦編隊の法執行要員。（南中国海＝新華社記者／毛俊）

１日、南中国海で潜水訓練を行う三都艦編隊の法執行要員。（南中国海＝新華社記者／毛俊）

２日、艦内食堂で湯円（タンユエン＝もち米で作った団子）を包む三都艦編隊の法執行要員。（南中国海＝新華社記者／毛俊）

４日、漁師を慰問する三都艦編隊の法執行要員。（南中国海＝新華社記者／毛俊）

４日、漁師に医療サービスを提供する三都艦編隊の法執行要員。（南中国海＝新華社記者／毛俊）

５日、テレビを視聴する三都艦編隊の法執行要員。（南中国海＝新華社記者／何鑫源）

６日、海図を作成する三都艦編隊の法執行要員。（南中国海＝新華社記者／毛俊）

６日、小型艇の操縦訓練を実施する中国海警の三都艦。（南中国海＝新華社記者／何鑫源）

６日、小型艇の操縦訓練を実施する中国海警の三都艦。（南中国海＝新華社記者／毛俊）

６日、双眼鏡で付近の漁船を観察する三都艦編隊の法執行要員。（南中国海＝新華社記者／毛俊）

８日、訓練を行う三都艦編隊の法執行要員。（南中国海＝新華社記者／毛俊）

８日、消火訓練を行う三都艦編隊の法執行要員。（南中国海＝新華社記者／何鑫源）

８日、捜索救助訓練を実施する三都艦編隊の法執行要員。（南中国海＝新華社記者／毛俊）

８日、甲板でランニングする三都艦編隊の法執行要員。（南中国海＝新華社記者／毛俊）

８日、艦内を点検する三都艦編隊の法執行要員。（南中国海＝新華社記者／毛俊）

８日、散髪する三都艦編隊の法執行要員。（南中国海＝新華社記者／毛俊）

８日、休憩時間に囲碁を指す三都艦編隊の法執行要員。（南中国海＝新華社記者／毛俊）

８日、夕食を準備する三都艦編隊の法執行要員。（南中国海＝新華社記者／毛俊）