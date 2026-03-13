野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）が12日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝が行われるローンデポ・パークで行われた全体練習後にメディア取材に対応した。14日（同15日）のベネズエラ戦の先発は山本由伸投手（27）に託すことを明言した。

ベネズエラメディアから作戦について問われると「土曜日は山本投手で行きます」と明言した。準決勝以降の先発については「まだ考えてない」とした。

敗戦した時点で終了となるため「どんどん投手はつぎ込んでいこうかなと思っています」とし「ちょっとずつ対策はしています。素晴らしいスタッフがいますので、情報はいただいていますので、これから選手に落とし込んでいこうかなと思っています」と語った。

また、山本については「いけるところまでいってほしいですけど、先のことは考えず一回一回、一人一人投げてくれれば」と期待した。

米国時間11日には全ての組で1次ラウンドが終了し、C組を1位突破した日本の14日（同15日午前10時開始）の準々決勝の相手はD組2位のベネズエラに決まった。WBCでは初対戦となる。