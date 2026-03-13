　13日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比470円安の5万3750円と急落。日経平均株価の現物終値5万4452.96円に対しては702.96円安。出来高は1万4632枚となっている。

　TOPIX先物期近は3616ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は33.85ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53750　　　　　-470　　　 14632
日経225mini 　　　　　　 53750　　　　　-465　　　223733
TOPIX先物 　　　　　　　　3616　　　　　　-2　　　 17799
JPX日経400先物　　　　　 32765　　　　　 +65　　　　2976
グロース指数先物　　　　　 732　　　　　　-2　　　　1109
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース