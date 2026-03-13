日経225先物：13日2時＝470円安、5万3750円
13日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比470円安の5万3750円と急落。日経平均株価の現物終値5万4452.96円に対しては702.96円安。出来高は1万4632枚となっている。
TOPIX先物期近は3616ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は33.85ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53750 -470 14632
日経225mini 53750 -465 223733
TOPIX先物 3616 -2 17799
JPX日経400先物 32765 +65 2976
グロース指数先物 732 -2 1109
東証REIT指数先物 売買不成立
