プロレーサーのＪｕｊｕ（野田樹潤、２０）が２２日、スペイン・マドリードで開催されるＡＢＢＡＦＩＡフォーミュラＥ世界選手権の公式ルーキーテストに、ジャガーＴＣＳレーシングから参加することが決まった。ジャガーが公式ホームページで発表した。

７６年の歴史を誇る英国の名門ジャガーが公式レースで、アジア人系ドライバーを起用するのは史上初めて。日本人女性ドライバーが、フォーミュラＥの公式ルーキーテストに参加するのも初となる。現在、全日本スーパーフォーミュラ選手権に参戦中で、３年目を迎える。４月に開幕戦を控えるが、ジャガーからテスト参加の打診があり、実現したという。

昨年１０月にスペイン・バレンシアで行った女性限定のプレシーズンテストに参加し、好タイムを残している。

ジャガーＴＣＳレーシングチーム代表 イアン・ジェームス氏「私たちは再び次世代のレーシングドライバーを支援できることを誇りに思っています。Ｊｕｊｕはこれまでのキャリアの中で、卓越した能力と高いプロフェッショナリズムをすでに示してきました。今回のルーキーテストは、彼女にとって非常に価値のある機会となります。ハラマ・サーキットで彼女を迎えること、そして、この新たなステップにどのように挑むのか。それを見ることを楽しみにしています」

Ｊｕｊｕ「このような機会を与えてくださったジャガーＴＣＳレーシングの皆さんに、心から感謝しています。昨年、ＪＡＧＵＡＲＩ―ＴＹＰＥ７をテストした経験は本当に素晴らしいものでした。チームからのサポートやフィードバックのおかげで、ドライバーとして大きく成長することができました。今回、マドリードで行われる公式ルーキーテストに参加できることは、私にとって大きな節目です。できる限り多くのことを学び、自分の力をしっかり示せるよう挑戦したいと思っています」

◆野田 樹潤（のだ・じゅじゅ）２００６年２月２日、東京都生まれ、岡山県美作市育ち。２０歳。元Ｆ１ドライバーで父・英樹氏から英才教育を受け、３歳でカートを始め、９歳でＦＩＡ―Ｆ４マシンでの最年少デビュー。１１歳で「Ｕ―１７大会」に出場するなど早くからレース経験を積む。１８年にＦ３マシン挑戦、２０年はデンマークＦ４で、デビューウィンを飾った。２２年には「Ｗシリーズ」ドライバーオブザイヤーを獲得し、２３年はユーロフォーミュラのウィナー、Ｚｉｎｏｘ Ｆ２００チャンピオンといずれも女性初の快挙を達成した。２４年、日本最高峰のスーパーフォーミュラに史上最年少、日本人女性として初デビュー。今季で３年目を迎える。