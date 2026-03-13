ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は６１８ドル安 ナスダックも１．５％の大幅安
NY株式12日（NY時間12:08）（日本時間01:08）
ダウ平均 46799.00（-618.27 -1.30%）
ナスダック 22376.38（-339.75 -1.50%）
CME日経平均先物 53820（大証終比：-400 -0.75%）
欧州株式12日GMT16:08
英FT100 10292.06（-61.71 -0.60%）
独DAX 23511.42（-128.61 -0.54%）
仏CAC40 7966.44（-75.37 -0.94%）
米国債利回り
2年債 3.714（+0.061）
10年債 4.247（+0.018）
30年債 4.882（+0.003）
期待インフレ率 2.393（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.945（+0.013）
英 国 4.779（+0.093）
カナダ 3.508（+0.024）
豪 州 4.952（+0.102）
日 本 2.178（+0.015）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝95.25（+8.00 +9.17%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5136.70（-42.40 -0.82%）
ビットコイン（ドル）
70024.94（-624.97 -0.88%）
（円建・参考値）
1115万3572円（-99545 -0.88%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
