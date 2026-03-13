NY株式12日（NY時間12:08）（日本時間01:08）
ダウ平均　　　46799.00（-618.27　-1.30%）
ナスダック　　　22376.38（-339.75　-1.50%）
CME日経平均先物　53820（大証終比：-400　-0.75%）

欧州株式12日GMT16:08
英FT100　 10292.06（-61.71　-0.60%）
独DAX　 23511.42（-128.61　-0.54%）
仏CAC40　 7966.44（-75.37　-0.94%）

米国債利回り
2年債　 　3.714（+0.061）
10年債　 　4.247（+0.018）
30年債　 　4.882（+0.003）
期待インフレ率　 　2.393（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.945（+0.013）
英　国　　4.779（+0.093）
カナダ　　3.508（+0.024）
豪　州　　4.952（+0.102）
日　本　　2.178（+0.015）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝95.25（+8.00　+9.17%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5136.70（-42.40　-0.82%）

ビットコイン（ドル）
70024.94（-624.97　-0.88%）
（円建・参考値）
1115万3572円（-99545　-0.88%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ