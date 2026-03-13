◇第6回WBC1次ラウンドB組 イタリア9―1メキシコ（2026年3月11日 ヒューストン）

イタリアの主将パスクアンティノは「カフェインが効いてる！最高に興奮している」と顔を紅潮させた。ベンチに設置したコーヒーマシンで抽出したエスプレッソを飲む恒例の本塁打セレブレーションを3度。過去3戦で12打数無安打の不振をキャリア初＆大会初の1試合3発で一気に払拭し、4戦全勝でB組1位突破を決めた。

昨季ロイヤルズで32発の強打者。三振が少なく対戦相手を苦しめることから付けられた「イタリアン・ナイトメア（イタリアの悪夢）」の異名通りメキシコに悪夢を見せた。2回の初球はセーフティーバントを試み「どんな形でも出塁してチームを助けたかった」と必死。直後の2球目に右越え先制ソロを放って目覚めた。6、8回は2打席連続の右越えソロ。「今のこの感情をどう言葉にすればいいか分からない。こんな感覚は初めて」と興奮が冷めなかった。

イタリア国会ではメローニ首相が10日の米国撃破について称賛するなどサッカー強豪の母国でも注目度が上昇中だ。