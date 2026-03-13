¡ÚÂ®Êó¡ÛÊâ¹Ô¼Ô¤Î30Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤¬·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ìµßµÞÈÂÁ÷¡¡ÉÂ±¡¤Ç»àË´³ÎÇ§¡Ú²¬»³¡Û
¤¤Î¤¦¡Ê12Æü¡Ë¸á¸å10»þ35Ê¬¤´¤í¡¢²¬»³»ÔÆî¶èÂçÊ¡¤Î¸©Æ»¡¦²¬»³»ùÅçÀþ¤Ç¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬¡¢60Âå¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¡Ú²èÁü①¡Û¤Ï¸½¾ì¤ÎÃÏ¿Þ¡Û¡Ë¡£
¡Ú²èÁü①～④¡Û¸½¾ì¤ÎÃÏ¿Þ¡¿»ö¸Î¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò
ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¸Î¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï30Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ï¿®¹æ¤ä²£ÃÇÊâÆ»¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡Ú²èÁü③¡Û¡£·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸©Æ»¡¦²¬»³»ùÅçÀþ¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê13Æü¡Ë¸áÁ°1»þ¸½ºß¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£