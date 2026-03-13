プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「カツオのたたき」 「すぐできる副菜！春キャベツの卵とじ」 「アスパラの美味しさそのまま ごまマヨ和え by山下 和美さん」 の全3品。
いそがしい日でもサッと作れて、バランスの良い献立です。

【主菜】カツオのたたき
新玉ネギと薬味をたっぷりとのせてどうぞ。

調理時間：10分
カロリー：159Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

カツオ  (たたき)200g
新玉ネギ  1/2個
ミョウガ  2個
大葉  4~5枚
ショウガ  (すりおろし)1片分
ニンニク  (すりおろし)1片分
ポン酢しょうゆ  適量

【下準備】

カツオは厚さ1cmに切る。新玉ネギは薄切りにして水にさらし、ザルに上げて水気をきる。ミョウガは縦半分に切って斜め薄切りにする。

【作り方】

1. 器にカツオ、新玉ネギ、ミョウガ、大葉、ショウガ、ニンニクを盛り合わせ、ポン酢しょうゆを添える。

【副菜】すぐできる副菜！春キャベツの卵とじ
春キャベツと油揚げをやさしいだしでサッと煮て卵を落としました。柔らかくて甘いキャベツと卵がよく合います。

調理時間：10分+焼く時間
カロリー：201Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

春キャベツ  150g
油揚げ  1枚
卵  2個
だし汁  300ml
＜調味料＞
  酒  大さじ1
  みりん  小さじ2
  砂糖  小さじ1
  塩  少々
  薄口しょうゆ  小さじ2
七味唐辛子  適量

【下準備】

春キャベツはザク切りにする。油揚げは熱湯をかけて油抜きをし、短冊切りにする。

【作り方】

1. 鍋にだし汁を入れて強火にかけ、煮たったら＜調味料＞の材料を加える。春キャベツと油揚げを入れて3分程煮る。

2. 小さいボウルに卵を割り、鍋の中にそっと落とし入れる。蓋をして、卵白がかたまってきたら火を止めて器によそい、七味唐辛子を振る。

【副菜】アスパラの美味しさそのまま ごまマヨ和え by山下 和美さん


調理時間：5分
カロリー：63Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

グリーンアスパラ  5~6本   砂糖  小さじ1/2
  しょうゆ  小さじ1/4
  マヨネーズ  小さじ2
  すり白ゴマ  小さじ2

【下準備】

グリーンアスパラは根元のかたい部分を切り落とし、かたい皮とハカマを取り除いてゆで、長さを4〜5等分に切る。

【作り方】

1. ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせ、グリーンアスパラを入れて和え、器に盛る。

