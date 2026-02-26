待ってた！ 待ってたーーッ！【ユニクロ】40・50代の春に♡「新作コラボアイテム」

春の装い、何を着よう？ デザイン性はもちろん、着心地の良さにもこだわりたい。そんな40・50代は【ユニクロ × COMPTOIR DES COTONNIERS（コントワー・デ・コトニエ）】の「新作コラボアイテム」をチェックして。「シンプルさとフレンチスタイルを融合した新たなスタイル」（公式オンラインより）を提案する、2026年春夏コレクション。今回は、大人のデイリールックに馴染み、ナチュラルな風合いが印象的なリネンブレンドアイテムをピックアップしました。全て3月13日（金）発売予定

春らしい素材感と美しいシルエットが魅力のワンピ

【ユニクロ】「リネンブレンドVネックワンピース」\5,990（税込）

大人女性の日常着にぴったりのナチュラルなワンピース。一見シンプルながらも、素材やシルエットにこだわった1着です。公式オンラインには「リネンの清涼感とレーヨンのなめらかさを併せ持ち、やわらかな肌ざわり」とあり、春にぴったりの軽やかな着心地に期待できます。肩やウエストにギャザーがあしらってあり、ほんのり女性らしい印象もプラス。タートルネックトップスを中に仕込んだり、ライトアウター代わりにロンTの上から羽織れば、肌寒い今の時期からでも活躍してくれます。

1枚でサマになるハンサムジャンプスーツ

【ユニクロ】「リネンブレンドジャンプスーツ」\5,990（税込）

コーデを組むのが苦手……という40・50代は、この春こそジャンプスーツにトライしてみて。「清涼感と上品なドレープ感のあるリネン混素材」（公式オンラインより）を使用しているため、カジュアルになりすぎずに品良くきまります。襟付きデザインで、きちんと感を演出してくれるのも大人に嬉しいポイント。脚のラインを拾いにくいワイドストレートシルエットで、体型カバーも助けてくれそう。タートルネックトップスを仕込んだり、上からジャケットを羽織れば今の時期からでも◎

美シルエットスカートで大人の品を

【ユニクロ】「リネンブレンドフレアスカート」\4,990（税込）

カジュアルからきれいめまで振れるフレアスカートは、大人女性のワードローブにスタンバイしておきたいところ。レーヨン特有のきれいなドレープ感、リネンならではの軽やかさが望めるブレンド素材を使用した1着。裾に向かって美しく広がるフレアシルエットが魅力で、歩くたびにきれいな揺れ感を演出してくれそう。ブラウスやジャケットを合わせてクリーンに、Tシャツやスウェットシャツと合わせてほどよく抜け感を出すのもおすすめ。

楽ときれいを両立するストレートパンツ

【ユニクロ】「リネンブレンドストレートパンツ」\4,990（税込）

「自然なシワ感でナチュラルな素材感」（公式オンラインより）が魅力のストレートパンツ。リネンとコットンをブレンドした素材のため、軽やかでやさしい着心地に期待できます。ウエストのタック × ストンと落ちるストレートシルエットで、体型カバーしつつ脚のラインをまっすぐ演出してくれそう。きちんと感もありつつ、実は後ろウエストゴム仕様というのも嬉しいポイント。楽ときれいを両立したい大人女性に、おすすめの1本です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子