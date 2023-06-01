タカラトミーは、バトルホビー「ベイブレードX」において3月13日、2種の新製品を発表した。各商品の発売日、価格は以下の通り。

「UX-19 スターター バレットグリフォンH」

4月25日発売予定

価格：2,600円

「UX-19 スターター バレットグリフォンH」固有の性能に特化したユニークラインのブレードにラチェットを一体化させることで、個性的な性能をさらに拡張させたユニークライン エクスパンドブレードのベイブレード。

ロングワインダーランチャー同梱のスターター。バトル中に分身し、相手にダメージを与える「バレット」と長く回り続ける「本体」の2機で戦うことが可能なバランスタイプのベイブレード。

「BX-49 スターター ドランストライク4-50FF」

5月16日発売予定

価格：2,200円

重量バランスが安定しているベーシックラインのブレードのメタルを中央でつなぎ、剛性を高めることで安定性がさらに向上したベーシックライン エクスパンドブレードのベイブレード。ワインダーランチャー同梱のスターター。

メタルが中央まで繋がった剛性の高いブレードに、背の低いラチェットと動きが速いビットを組み合わせ、強固な攻撃を何度も相手に与えることに優れるアタックタイプのベイブレード。

(C)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO

(C) ＴＯＭＹ