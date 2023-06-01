この肉じゃが、あり！塩バターにんにくでコクうま＆マンネリ打破『塩バター肉じゃが』
ほくほくの新じゃがが出回る今の季節、いつもの肉じゃがを塩バター味でさっぱり新鮮に。
豚バラの脂のうまみとにんにくの香りに、仕上げのバターでこくをプラス。軽やかながらパンチがきいてあとを引き、じゃがいものおいしさもしっかり味わえる一皿です。
『塩バター肉じゃが』のレシピ
材料（2人分）
豚バラ薄切り肉……150g
じゃがいも……2個（約300g）
玉ねぎ……1/2個（約100g）
万能ねぎ……2本
にんにく……1かけ（約10g）
サラダ油……小さじ1
〈A〉
水……1カップ
酒……大さじ2
塩……小さじ2/3
バター……5g
粗びき黒こしょう……少々
作り方
（1）下ごしらえをする
・じゃがいもは皮をむき、一口大に切る。水にさっとさらして水けをきる。
・玉ねぎは縦に幅1cmに切る。
・万能ねぎは小口切りにする。
・にんにくは縦半分に切ってつぶす。
・豚肉は長さ4cmに切る。
（2）炒めて煮る
フライパンにサラダ油を中火で熱し、豚肉を入れて炒める。色が変わって脂が出てきたら、じゃがいもと玉ねぎを加えて1分ほど炒める。〈A〉とにんにくを加え、煮立ったらふたをして弱めの中火にし、5分ほど煮る。上下を返すように混ぜ、ふたをしてさらに5分ほど煮る。バターを加えてさっと混ぜる。器に盛り、粗びき黒こしょうをふって、万能ねぎをのせる。
おいしく作るコツ
豚バラ肉はしっかりと炒めて脂を引き出し、野菜にからめてから煮汁を加えると、うまみたっぷりのひと皿に。
新じゃがの風味が引き立つ、塩バター味の肉じゃが。定番とはひと味違うおいしさを、ぜひ楽しんでみてください♪