この肉じゃが、あり！塩バターにんにくでコクうま＆マンネリ打破『塩バター肉じゃが』

ほくほくの新じゃがが出回る今の季節、いつもの肉じゃがを塩バター味でさっぱり新鮮に。

豚バラの脂のうまみとにんにくの香りに、仕上げのバターでこくをプラス。軽やかながらパンチがきいてあとを引き、じゃがいものおいしさもしっかり味わえる一皿です。

『塩バター肉じゃが』のレシピ

材料（2人分）

豚バラ薄切り肉……150g

じゃがいも……2個（約300g）

玉ねぎ……1/2個（約100g）

万能ねぎ……2本

にんにく……1かけ（約10g）

サラダ油……小さじ1

〈A〉

水……1カップ

酒……大さじ2

塩……小さじ2/3

バター……5g

粗びき黒こしょう……少々

作り方

（1）下ごしらえをする

・じゃがいもは皮をむき、一口大に切る。水にさっとさらして水けをきる。

・玉ねぎは縦に幅1cmに切る。

・万能ねぎは小口切りにする。

・にんにくは縦半分に切ってつぶす。

・豚肉は長さ4cmに切る。

（2）炒めて煮る

フライパンにサラダ油を中火で熱し、豚肉を入れて炒める。色が変わって脂が出てきたら、じゃがいもと玉ねぎを加えて1分ほど炒める。〈A〉とにんにくを加え、煮立ったらふたをして弱めの中火にし、5分ほど煮る。上下を返すように混ぜ、ふたをしてさらに5分ほど煮る。バターを加えてさっと混ぜる。器に盛り、粗びき黒こしょうをふって、万能ねぎをのせる。

おいしく作るコツ

豚バラ肉はしっかりと炒めて脂を引き出し、野菜にからめてから煮汁を加えると、うまみたっぷりのひと皿に。

新じゃがの風味が引き立つ、塩バター味の肉じゃが。定番とはひと味違うおいしさを、ぜひ楽しんでみてください♪

