NY株式12日（NY時間11:08）（日本時間00:08）
ダウ平均　　　46781.42（-635.85　-1.34%）
ナスダック　　　22328.87（-387.26　-1.70%）
CME日経平均先物　53730（大証終比：-490　-0.92%）

欧州株式12日GMT15:08
英FT100　 10296.63（-57.14　-0.55%）
独DAX　 23406.17（-233.86　-0.99%）
仏CAC40　 7951.87（-89.94　-1.12%）

米国債利回り
2年債　 　3.707（+0.055）
10年債　 　4.247（+0.018）
30年債　 　4.880（+0.001）
期待インフレ率　 　2.395（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.951（+0.019）
英　国　　4.790（+0.104）
カナダ　　3.500（+0.016）
豪　州　　4.952（+0.102）
日　本　　2.178（+0.015）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝96.34（+9.09　+10.42%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5150.20（-28.90　-0.56%）

ビットコイン（ドル）
69709.69（-940.22　-1.33%）
（円建・参考値）
1110万1268円（-149730　-1.33%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ