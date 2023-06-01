ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は６３５ドル安 ナスダックも１．７％の大幅安
NY株式12日（NY時間11:08）（日本時間00:08）
ダウ平均 46781.42（-635.85 -1.34%）
ナスダック 22328.87（-387.26 -1.70%）
CME日経平均先物 53730（大証終比：-490 -0.92%）
欧州株式12日GMT15:08
英FT100 10296.63（-57.14 -0.55%）
独DAX 23406.17（-233.86 -0.99%）
仏CAC40 7951.87（-89.94 -1.12%）
米国債利回り
2年債 3.707（+0.055）
10年債 4.247（+0.018）
30年債 4.880（+0.001）
期待インフレ率 2.395（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.951（+0.019）
英 国 4.790（+0.104）
カナダ 3.500（+0.016）
豪 州 4.952（+0.102）
日 本 2.178（+0.015）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝96.34（+9.09 +10.42%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5150.20（-28.90 -0.56%）
ビットコイン（ドル）
69709.69（-940.22 -1.33%）
（円建・参考値）
1110万1268円（-149730 -1.33%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
