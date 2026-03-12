侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日、ＷＢＣ準々決勝以降を行う米マイアミのローンデポパークでライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板した。ＷＢＣ準々決勝に進出している侍ジャパンはこの日、同球場でで全体練習を行った。

東京ドームで行われた１次ラウンドでは台湾、韓国、オーストラリア、チェコに勝って無傷４連勝でＣ組を１位通過した侍ジャパン。１４日（同１５日）の準々決勝ではＤ組２位だったベネズエラと対戦することが決まった。

前日１１日に米マイアミ入りした侍ジャパン。ドジャース・大谷は同日の午後に行われた自由参加の練習に参加して、キャッチボールなどを行った。この日はグラウンドでフリー打撃を行い、２日後の準々決勝へ備えた。

全体練習前に白の侍ジャパンのユニホームを着て登場した大谷は、マウンドに立ってライブＢＰで登板した。全体練習前に実戦的な練習を行うのは異例。大谷は今大会、投手として登板せず、打者に専念している。

４イニング想定で森下、坂本（ともに阪神）、若月（オリックス）、中村（ヤクルト）、小園（広島）に対して、５９球を投げて安打性の当たりは２本のみで、７三振を奪って、バットを２本折る快投を見せた。ライブＢＰの結果は以下の通り。

▽１回（１２球、捕手若月）

森下見三振、小園二ゴロ、中村投ゴロ

▽２回（１３球、捕手中村）

坂本遊ゴロ、若月見三振、森下中飛、小園左安

▽３回（１２球、捕手坂本）

若月空三振、中村ニゴロ、森下見三振、小園遊ゴロ

▽４回（２２球、捕手若月）

坂本遊ゴロ、中村空三振、森下三ゴロ、小園空三振、坂本中安、森下空三振、小園左飛