さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。

本稿では、KDDIの「au PAY」でお得に決済できるキャンペーン情報をピックアップしてご紹介する。

カラオケ館でau PAYで最大10％割引クーポンを配布

31日までの期間中、カラオケ館で1回1000円以上をau PAYで決済する際に、最大10％割引となるクーポンが配布される。1回あたりの割引上限は500円。

「はるやま」の対象店舗で最大10％還元

31日までの期間中、はるやま、P.S.FA、フォーエルなどの対象店舗で、1回3000円以上をau PAYで決済すると、200円につき最大10％（20Pontaポイント）が還元される。

還元上限は、1au IDあたり1回／期間中合計1000ポイントまで。ポイントの還元時期は4月末頃を予定している。

京樽テイクアウトWeb予約でau PAY決済で最大10％還元

31日までの期間中、京樽のテイクアウトWeb予約サイトで、1回200円以上をau PAYで決済すると、200円につき最大10％（20Pontaポイント）が還元される。

還元上限は、1au IDあたり期間中合計500ポイントまで。ポイントの還元は5月末頃までに行われる。

コジマでau PAYで最大20％割引クーポンを配布

13日までの期間中、コジマの対象店舗で1回100円以上の決済を行う際に利用できるクーポンが配布される。割引率は最大20％で、1回あたりの割引上限は700円。

利用には、決済前に「au PAY アプリ」上でのクーポン獲得が必要となる。クーポンは1つのau IDにつき1回のみ利用可能。

ベイシアでau PAY決済で最大1万ポイントが当たるキャンペーン

31日までの期間中、ベイシアの対象店舗で合計1000円以上をau PAYで決済すると、抽選で最大1万ポイントが当たる。

特典と当選本数は、1等の1万ポイントが10名、2等の1000ポイントが100名、3等の100ポイントが1000名。抽選および当選は、1つのau IDにつき1回まで。キャンペーンエントリーが必要。ポイントの還元時期は4月末頃まで。

また、グループの家電量販店「ベイシア電器」で使える割引クーポンがその場で当たる「クイックチャンス」キャンペーンも実施している。

期間中、ベイシアの対象店舗で1回200円以上のau PAYを利用すると、決済完了画面で自動で抽選が行われる。当選した場合、ベイシア電器の店舗で使える500円割引クーポンがその場で進呈される。

獲得したクーポンは、次回ベイシア電器で1回1000円以上のau PAY決済を行う際に利用できる。クーポンの当選および利用は、1つのau IDにつき1回まで。

サントリーの自販機アプリ「ジハンピ」でau PAY決済でドリンクが実質100円に

31日までの期間中、ジハンピ対応自販機でau PAYで101円以上250円以下のドリンクを購入すると、決済額から100円を差し引いた差額分（最大150円相当）がau PAY 残高として還元される。ポイントの還元は5月末頃までに行われる。

還元対象は、期間中の決済のうち最も高い金額の決済1回のみ。たとえば、250円のドリンクを購入した場合は150円相当が還元され、実質100円となる。100円以下の商品や251円以上の商品は本キャンペーンの対象外。

ニトリネットでau PAY決済で最大10％還元のキャンペーン

31日までの期間中、ニトリネットにて1回5000円以上をau PAYで決済すると、200円につき最大10％（20Pontaポイント）が還元される。

還元上限は、1au IDあたり1回／期間中合計で2000ポイントまで。ポイントの還元は4月末頃までに還元される予定。

ホクレンSS、au PAY決済で最大1万円相当が当たるキャンペーン

31日までの期間中、ホクレンSSの対象店舗で1回2000円以上のau PAY決済を行うと、最大1万円相当が抽選で当たる。

特典と当選本数は、1等の1万円相当が40名、2等の1000円相当が500名、3等の100円相当が1000名に当たる。

当選は1つのau IDにつき1回まで。ポイントの還元は5月末頃までに付与される予定。キャンペーンエントリーは不要。

淡路サービスエリアで最大20％還元、大抽選会も

15日までの期間中、淡路サービスエリアの「上り線（本州方面）」と「下り線（四国方面）」の両方で1回1000円以上をau PAYで決済すると最大20％還元される。1回あたりの還元上限が500ポイント、期間合計で2000ポイント。

なお、片方の車線で利用した場合は最大10％還元となる。キャンペーンエントリーが必要。このほか、その場で当たる大抽選会も開催中。引き換え期間は3月31日まで。

｢出張輪島朝市内」、「ワイプラザ輪島」で抽選で2000ポイントプレゼント

31日までの期間中、｢出張輪島朝市内」、「ワイプラザ輪島」の対象店舗で1回1000円以上をau PAYで決済すると、抽選で50人に2000Pontaポイントがプレゼントされる。抽選と当選は1人1回まで。