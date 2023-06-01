さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。

本稿では、楽天ペイメントの「楽天ペイ」でお得に決済できるキャンペーン情報をピックアップしてご紹介する。

楽天ペイ利用で最大3万ポイントが当たる「最強ドリームチャンス」

4月1日9時59分までの期間中、楽天モバイル契約者が楽天ペイのコード・QR払い、またはセルフ払いで合計1500円以上を決済すると、抽選でで最大3万ポイントが当たる。さらに、楽天ペイを初めて利用するユーザーは、当選確率が10倍にアップする。

特典と当選本数は、1等の3万ポイントが30名、2等の1万ポイントが100名、3等の1000ポイントが100名に当たる。

ポイント進呈は6月30日頃で、キャンペーンエントリーが必要。

チャージ払いで「2人に1人」当たるキャンペーン

4月1日9時59分までの期間中、楽天ペイの支払い元を「楽天キャッシュ」に設定し、コード・QR・セルフ払いで決済したユーザーが抽選で「2人に1人」の確率で20％還元となる。

特典と当選本数は、1等の楽天ポイント20％還元が1000名で、このほか全てのユーザーに楽天ポイント10ポイントが当たる。1等の還元上限は期間中合計5000ポイントまで。ポイントの進呈は6月30日頃の予定。

アプリ内の「楽天チェック」利用で2000ポイントが当たるキャンペーン

3月31日までの期間中、楽天ペイアプリ内の「訪問してポイント」アイコンから対象店舗でチェックインを行うと抽選で300名に、2000円相当の楽天ポイントが進呈される。

ポイントの進呈予定日は5月31日頃。キャンペーンエントリーが必要。

東急百貨店オンラインストアで楽天ペイ決済で最大5％還元

4月2日9時59分までの期間中、東急百貨店オンラインストアで楽天ペイを利用して商品を購入すると、決済金額に対して最大5％分の楽天ポイントが還元される。

一人あたりの獲得上限は1万ポイント。ポイントの進呈日は6月10日頃。キャンペーンエントリーが必要。

ブリヂストンタイヤオンラインストアで楽天ペイ決済で最大5.5％還元

3月31日までの期間中、ブリヂストンタイヤオンラインストアで楽天ペイを利用して商品を購入すると、決済金額に対して最大5.5％分の楽天ポイントが還元される。

一人あたりの獲得上限は5000ポイント。ポイントの進呈予定日は5月31日頃。キャンペーンエントリーが必要。

コーナンなどで花王商品の購入で最大20％還元

5月11日までの期間中、コーナンやコーナンビーバートザンの対象店舗で、楽天ポイントカードを提示して花王の対象商品を1回あたり5000円以上購入すると、購入金額の最大20％相当が楽天ポイントで還元される。

還元上限は1人あたり2000ポイントまで。ポイントの進呈日は8月31日頃。キャンペーンエントリーが必要。

パンパース購入で最大30％還元、楽天ポイントカード提示や楽天ペイ決済が対象

4月30日までの期間中、対象店舗でベビー用紙おむつブランド「パンパース」の全商品を対象に、楽天ポイントを最大30％還元される。対象店舗は、西友、サンドラッグ、ツルハドラッグ、西松屋、オーケーなど。

30％還元の対象商品は、「肌へのいちばん」シリーズ、「おやすみパンツ」など。20％還元の対象商品は、「さらさらケア」シリーズ。

一人あたりの獲得上限は3000ポイント。ポイントの進呈日は7月31日頃。

ウィスパー購入で最大20％還元、楽天ポイントカード提示や楽天ペイ決済が対象

4月30日までの期間中、ウィスパーの対象商品を合計500円以上購入すると、利用合計金額に対して最大20％分の楽天ポイントが還元される。

一人あたりの獲得上限は1000ポイント。ポイントの進呈日は7月31日頃。

はるやまで楽天ペイ決済で最大10％還元

3月31日までの期間中、はるやまなどの対象店舗において、合計3000円以上を楽天ペイで決済すると、利用合計金額に対して最大10％分の楽天ポイントが還元される。

還元上限は1人あたり期間中合計1000ポイントまで。ポイントの進呈日は5月28日頃。

「楽天ペイ」にチャージすると抽選で全額還元

5月10日までの期間中、「楽天ペイ」アプリで合計100円以上チャージ、または「東京ポイント」から100円分以上を交換すると、毎日抽選で50名にチャージ額と同額の「楽天ポイント」が進呈される。

1日あたりの進呈上限は1万ポイント。キャンペーン期間は2期に分かれ、第1期は4月1日9時59分まで、第2期は4月1日10時～5月10日9時59分までとなる。各期間ごとにキャンペーンエントリーが必要。